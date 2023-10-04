«Крылья Советов» вылетели из Кубка России, разгромно проиграв «Ахмату» дома

Завершился матч группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором «Крылья Советов» встречались с «Ахматом». Игра группы C проходила на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч завершился со счётом 3:0 в пользу гостей.

Чемпионат проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На второй минуте счёт в матче открыл нападающий «Ахмата» Владимир Ильин. На восьмой минуте преимущество гостей удвоил Мохамед Конате.

На 67-й минуте защитник «Ахмата» Андрей Семёнов забил третий гол команды, доведя счёт до разгромного.

После пяти туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Ахмат» набрал семь очков и на текущий момент занимает третье место в группе C. В свою очередь, «Крылья Советов» после аналогичного количества матчей набрали три очка и располагаются на последнем месте в группе, лишившись математических шансов на выход из неё.

Ранее, в августе, команды уже встречались в матче группового этапа Кубка России сезона-2023/2024. В той встрече «Ахмат» обыграл «Крылья Советов» со счётом 3:1.