Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Порту — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Крылья Советов» вылетели из Кубка России, разгромно проиграв «Ахмату» дома

«Крылья Советов» вылетели из Кубка России, разгромно проиграв «Ахмату» дома
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором «Крылья Советов» встречались с «Ахматом». Игра группы C проходила на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч завершился со счётом 3:0 в пользу гостей.

Чемпионат проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Кубок России . Группа C
04 октября 2023, среда. 12:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 3
Ахмат
Грозный
0:1 Ильин – 2'     0:2 Конате – 8'     0:3 Семёнов – 67'    

На второй минуте счёт в матче открыл нападающий «Ахмата» Владимир Ильин. На восьмой минуте преимущество гостей удвоил Мохамед Конате.

На 67-й минуте защитник «Ахмата» Андрей Семёнов забил третий гол команды, доведя счёт до разгромного.

После пяти туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Ахмат» набрал семь очков и на текущий момент занимает третье место в группе C. В свою очередь, «Крылья Советов» после аналогичного количества матчей набрали три очка и располагаются на последнем месте в группе, лишившись математических шансов на выход из неё.

Ранее, в августе, команды уже встречались в матче группового этапа Кубка России сезона-2023/2024. В той встрече «Ахмат» обыграл «Крылья Советов» со счётом 3:1.

Материалы по теме
Осинькин высказался о предстоящем матче «Крыльев Советов» с «Ахматом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android