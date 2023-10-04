Гави — о Френки де Йонге: когда узнал, что он может уйти, чувствовал себя паршиво

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Гави высказался о взаимоотношениях с партнёрами по команде.

«Я восхищаюсь Френки (речь о полузащитнике Френки де Йонге. — Прим. «Чемпионата»). Когда мне сказали, что он может уйти, я чувствовал себя паршиво и сообщил ему об этом. Хорошо, что он не ушёл и продолжает оставаться с нами. И теперь он получает удовольствие от игры.

Жоау Канселу и Жоау Феликс очень хороши и быстро адаптировались. Феликс в моей группе, поэтому я могу с ним чаще взаимодействовать, но я пытаюсь искать их двоих на поле. Без них мы бы не смогли показать себя ни в одном из матчей сезона», — приводит слова Гави Mundo Deportivo.

Напомним, в нынешнем розыгрыше Ла Лиги Гави принял участие в восьми матчах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

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