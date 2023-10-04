Экс-вратарь «Локомотива» Абаев рассказал о конфликте Кучука и Диарра

Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев рассказал о конфликте экс-тренера москвичей Леонида Кучука и полузащитника Лассана Диарра, что помешало команде выиграть чемпионский титул.

«В начале сезона (2013/2014. — Прим. «Чемпионата») чувствовалась неуверенность, теряли много очков. Но потом пришли Диарра и Буссуфа, и у нас попёрло. Первый круг мы вообще отлично закончили, побеждали всех подряд. Но потом у Кучука начались непонятки с Диарра. Ласс был недоволен тем, что нас иногда закрывают на базе после игр.

Или что перед тренировками проверяют давление — он ведь мусульманин, не пьёт и не курит. С такими ключевыми игроками нужно уметь находить общий язык, но у Кучука не получилось. Три решающих матча того сезона Диарра играл не в полную силу — либо специально, либо просто потерял мотивацию», — приводит слова Абаева Sport24.