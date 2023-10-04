Червиченко: Джикия в порядке, но его теперь как новобранца держат на матчи Кубка России

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от игры клуба с московским «Динамо» и оценил капитана красно-белых Георгия Джикию. Встреча прошла в рамках 5-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России. «Динамо» одержало победу со счётом 3:0.

«Когда ты уже вышел с первого места, заставить себя играть сложно по полной и рвать жилы. Это один момент, из-за которого не так ярко сыграл «Спартак». Но и «Динамо» — не дворовая команда. В прошлый раз получили такую оплеуху от «Спартака», что надо было вернуть долг болельщикам.

«Спартак» продолжает лихорадить. Если бы они смогли, вряд ли уступили бы в этой встрече. Какой-то кризис в команде. Может, ментальный. Не складывается как-то у них. У меня есть предположение, что команда начинает разбиваться на группы довольных, недовольных и тех, кому всё равно. Джикия в порядке, но его теперь как новобранца держат на матчи Кубка», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.