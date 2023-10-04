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Гендиректор «Динамо»: 3:0 — хороший ответ «Спартаку» за первое поражение

Гендиректор «Динамо»: 3:0 — хороший ответ «Спартаку» за первое поражение
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал победу в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» (3:0).

«Мы очень довольны, хорошая игра с множеством моментов. Жалко, что несколько моментов не реализовали в первом тайме. Но в итоге дожали соперника, добившись своего.

Конечно, для нас важно, с какого места мы выйдем. Формат Кубка подразумевает, что в верхней сетке клубы зарабатывают больше денег и играют больше матчей, к тому же есть вторая попытка

«Спартак» играл на своём уровне. Они тоже хотели спасти игру, сделали замены. В прошлой игре, когда у нас были молодые игроки, мы сделали замены и забили гол — у «Спартака» не получилось. 3:0 — хороший ответ за первое поражение», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Динамо» занимает вторую позицию в турнирной таблице группы, набрав восемь очков в пяти играх. «Спартак» находится на первом месте, у красно-белых 12 очков.

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