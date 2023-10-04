«Не тот результат, который хотели». Абаскаль — о поражении «Спартака» в матче с «Динамо»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Динамо» (0:3).

«Это не тот результат, который мы хотели. Но мы смогли гарантировать себе выход с первого места за два тура до конца. Сопернику нужно было побеждать во что бы то ни стало, турнирная ситуация обязывала. Мы недовольны результатом, нам не нравится проигрывать. Но впереди другое дерби. Ждём реакцию от команды на результаты», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Динамо» занимает вторую позицию в турнирной таблице группы, набрав восемь очков в пяти играх. «Спартак» находится на первом месте, у красно-белых 12 очков.