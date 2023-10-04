Байрамян: возвращение Осипенко — большой плюс. Молодёжь играет рядом с ним увереннее

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказался о причинах неудачного старта сезона и отъездах тренера команды Валерия Карпина в сборную России.

«Последние три матча мы сыграли вничью, хотя заслуживали победу. Мы вели в два мяча с «Балтикой» и с ЦСКА. Но фортуна от нас отвернулась. Нужно работать, чтобы её вернуть. Если команда будет так играть, с таким же желанием и самоотдачей, то всё у нас будет нормально. Очки мы наберём.

С возвращением в строй Осипенко в обороне дела стали получше? Не только в обороне. Максим – очень важный для нас футболист. Молодые ребята, которые играют рядом с ним в защите, действуют поувереннее, когда он на поле. Так что его возвращение – большой плюс для нас.

Влияет ли на «Ростов» тот факт, что Карпин постоянно отъезжает для работы в сборной? Когда Валерия Георгиевича нет, остаётся тренер по физподготовке. Он даёт хорошие нагрузки, такие же, как и при Карпине. Мы ответственно их выполняем», — приводит слова Байрамяна «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент ростовчане занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Подопечные Валерия Карпина набрали 10 очков в 10 играх.