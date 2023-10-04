Байрамян: для начала «Ростову» нужно остаться в РПЛ. В этом плане согласен с Карпиным

Полузащитник «Ростова» Хорен Баймарян назвал цели команды на остаток сезона и высказался о его неудачном старте для жёлто-синих.

Чем топ-8 отличается от невылета? Полностью согласен с Валерием Георгиевичем. Изначально нужно решить задачу минимум — остаться в Премьер-лиге, а потом уже смотреть. У нас очень молодая команда. В прошлом году футбольная фортуна, удача и многое другое сошлось так, что мы заняли четвёртое место. Валерий Георгиевич сам говорил много раз, что «Ростов» в пятёрке — это чудо.

Он не принижает наши возможности. Все ребята адекватно на это реагируют, понимаем, на что способны. Сначала нужно выполнить задачу А, потом уже Б и всё остальное.

С чем связываю неудачный старт сезона? Не знаю. Правда, не знаю. Такое бывает. Главное понять это и поскорее исправить ситуацию. Мы над этим работаем, — приводит слова Байрамяна Sport24.

На данный момент ростовчане занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Подопечные Валерия Карпина набрали 10 очков в 10 играх.