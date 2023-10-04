Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Порту — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Без комментариев». Ивич — о возможном назначении в «Спартак»

«Без комментариев». Ивич — о возможном назначении в «Спартак»
Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич отреагировал на слухи о возможном назначении в московский «Спартак».

«Буду ли рассматривать предложение «Спартака», если оно поступит? Без комментариев», — сказал Ивич на пресс-конференции после матча «Краснодара» с клубом «Пари Нижний Новгород».

Напомним, эта встреча прошла в рамках 5-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Краснодарцы разгромили «Пари НН» — 3:0. Забитыми мячами отметились хавбек Ильзат Ахметов, защитник Георгий Арутюнян и нападающий Джон Кордоба.

46-летний Владимир Ивич возглавил «Краснодар» в январе 2023 года. В нынешнем сезоне под руководством сербского специалиста команда лидирует в чемпионате России после десяти туров с 24 очками.

Материалы по теме
Салихова: когда предлагала «Спартаку» в 2021 году Де Дзерби, Ивич был в моих списках
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android