«Без комментариев». Ивич — о возможном назначении в «Спартак»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич отреагировал на слухи о возможном назначении в московский «Спартак».

«Буду ли рассматривать предложение «Спартака», если оно поступит? Без комментариев», — сказал Ивич на пресс-конференции после матча «Краснодара» с клубом «Пари Нижний Новгород».

Напомним, эта встреча прошла в рамках 5-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Краснодарцы разгромили «Пари НН» — 3:0. Забитыми мячами отметились хавбек Ильзат Ахметов, защитник Георгий Арутюнян и нападающий Джон Кордоба.

46-летний Владимир Ивич возглавил «Краснодар» в январе 2023 года. В нынешнем сезоне под руководством сербского специалиста команда лидирует в чемпионате России после десяти туров с 24 очками.