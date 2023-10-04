«Барселона» не без труда обыграла «Порту» в матче Лиги чемпионов

Завершилась встреча 2-го тура группы H Лиги чемпионов между «Порту» и каталонской «Барселоной». Матч прошёл на стадионе «Драгау» в Порту. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором из Англии. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Барселона» одержала победу со счётом 1:0.

На 36-й минуте польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски покинул поле из-за повреждения. Вместо него вышел 23-летний испанец Ферран Торрес, который открыл счёт в компенсированное к первому тайму время с передачи Илкая Гюндогана.

На 83-й минуте форвард «Порту» Мехди Тареми забил шикарный гол в падении через себя, но его не засчитали из-за офсайда. В добавленное время хавбек каталонцев Гави получил вторую жёлтую карточку, и был удалён с поля.

Благодаря этой победе «Барселона» стала единоличным лидером группы Н, набрав шесть очков в двух играх. «Порту» находится на второй строчке с тремя очками.