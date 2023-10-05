«Форталеза» и «ЛДУ Кито» сыграют в финале Южноамериканского кубка

В ночь на четверг, 5 октября, в Ланусе прошёл ответный полуфинальный матч Южноамериканского кубка между аргентинским клубом «Дефенса и Хустисия» и эквадорским «ЛДУ Кито». Игра завершилась вничью 0:0. Это позволило «ЛДУ Кито» выйти в финал турнира, поскольку в первой встрече эквадорцы дома одержали победу 3:0.

Днём ранее в решающую стадию турнира пробилась бразильская «Форталеза». Она выиграла в домашнем матче у другого бразильского клуба «Сан-Паулу», а первый поединок команд закончился вничью 1:1.

Финал второго по значимости клубного турнира континента запланирован на 28 октября на стадионе «Доминго Бургеньо» в городе Мальдонадо (Уругвай). В прошлом году Южноамериканский кубок выиграл эквадорский «Индепендьенте дель Валье», победивший в решающем матче «Сан-Паулу» со счётом 2:0.