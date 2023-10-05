«Флуминенсе» вышел в финал Кубка Либертадорес, благодаря голу в концовке

Сегодня, 5 октября, прошёл второй матч в полуфинальном противостоянии Кубка Либертадорес между бразильскими клубами «Интернасьонал» и «Флуминенсе». Гости победили в матче со счётом 2:1, а также во всём противостоянии (счёт первого матча 2:2) и вышли в финал турнира.

Хозяева забили в начале встречи, отличился центральный защитник Габриель Меркадо на 10-й минуте. Ответного гола пришлось ждать до самого конца. На 81-й минуте счёт сравнял нападающий Джон Кеннеди Батиста де Соуза. Победный гол форвард Херман Кано на 87-й минуте и вывел свою команду в финал соревнований.

С «Флуминенсе» за титул поборется победитель другого полуфинального противостояния между «Бока Хуниорс» и «Палмейрас» (счёт первого матча 0:0).