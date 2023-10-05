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«Флуминенсе» вышел в финал Кубка Либертадорес, благодаря голу в концовке

«Флуминенсе» вышел в финал Кубка Либертадорес, благодаря голу в концовке
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Сегодня, 5 октября, прошёл второй матч в полуфинальном противостоянии Кубка Либертадорес между бразильскими клубами «Интернасьонал» и «Флуминенсе». Гости победили в матче со счётом 2:1, а также во всём противостоянии (счёт первого матча 2:2) и вышли в финал турнира.

Кубок Либертадорес - 2023 . 1/2 финала. 2-й матч
05 октября 2023, четверг. 03:30 МСК
Интернасьонал
Порту-Алегри, Бразилия
Окончен
1 : 2
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Меркадо – 10'     1:1 Kennedy Batista de Souza – 81'     1:2 Кано – 87'    

Хозяева забили в начале встречи, отличился центральный защитник Габриель Меркадо на 10-й минуте. Ответного гола пришлось ждать до самого конца. На 81-й минуте счёт сравнял нападающий Джон Кеннеди Батиста де Соуза. Победный гол форвард Херман Кано на 87-й минуте и вывел свою команду в финал соревнований.

С «Флуминенсе» за титул поборется победитель другого полуфинального противостояния между «Бока Хуниорс» и «Палмейрас» (счёт первого матча 0:0).

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