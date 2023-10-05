«Интер Майами» без Месси разгромно проиграл «Чикаго Файр»

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«Интер Майами» проиграл «Чикаго Файр» в 31-м туре MLS. Встреча на стадионе «Солджер Филд» завершилась со счётом 1:4.

Дублями за «Чикаго» отличились два полузащитника Шердан Шакири и Марен Хайле-Селасси.

Единственный гол в составе «Интер Майами» был забит с пенальти нападающим Хосефом Мартинесом.

Лионель Месси не принимал участия в матче из-за мышечной травмы. 36-летний футболист из-за травмы ноги пропустил четвёртый подряд и пятый из последних шести матчей «Интер Майами».

«Интер Майами» не может победить без Месси четвертом матче подряд в MLS (два поражения от «Атланты» (2:5) и «Чикаго» (1:4), затем две ничьи с «Орландо Сити» (1:1) и «Нью-Йорк Сити» (1:1)).

В МЛС «Интер Майами» занимает 14-е место в Восточной конференции с 33 очками. Лидирует в таблице «Цинциннати» (65 очков).

В следующем туре команда Бекхэма встретится с «Цинциннати» 8 октября.