Филип Фоден – о матче с «РБ Лейпциг»: мы знали, что они из себя представляют

Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден высказался о матче с «РБ Лейпциг» (3:1) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы знали, что они из себя представляют. В последний раз, когда мы играли с ними, мы были очень хороши в первом тайме, а во втором они вышли на поле и показали себя. В перерыве тренер сказал, что мы должны быть готовы, потому что они выйдут на поле во всеоружии. Они забили ранний гол, что не было идеальным, но то, как команда отреагировала и как мы контролировали игру, было невероятным зрелищем сегодня.

Последние две игры не были идеальными для нас. Мы добились двух отвратительных результатов. Сегодня мы должны были исправить ситуацию. И мы это сделали. За тем, как мы играли на протяжении всей игры, было приятно наблюдать, так что я очень доволен.

Мой гол? Теперь мне нужно прибавлять, продолжать забивать голы, я думаю, это важно», — приводит слова Фодена официальный сайт «Манчестер Сити».

После двух туров «Сити» занимает первое место с 6 очками в группе G с «Лейпцигом» (3 очка), «Янг Бойзом» (1 очко) и «Црветой Звездой» (1 очко).