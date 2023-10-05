Главный тренер «Амкара»: хотим привезти в Пермь клубы Премьер-Лиги

Бывший защитник, а сейчас главный тренер пермского «Амкара» Иван Черенчиков о выступлениях в Кубке России (преодолели уже три стадии).

«Хотелось бы повторить успех «Акрона». Может, даже пройти ещё дальше. На каждую игру ребята серьёзно настраиваются. На Кубок — даже с удвоенной силой, потому что уже приезжают команды Первой лиги. Не за горизонтом и клубы Премьер-Лиги.

Понятно, что задачи выиграть Кубок России перед нами никто не ставит. Надо быть реалистами, но в футболе всякое возможно. Хотим привезти в Пермь клубы РПЛ», — рассказал Черенчиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Амкар» вышел в 1/16 финала Кубка России (путь регионов). Пермский клуб прошёл «Торпедо» (Миасс) (0:0 (5:4 – по пенальти)), «Челябинск» (1:0) и «Кубань» (1:1 (4:2 – по пенальти)).

В 1/16 финала «Амкар» сыграет со СКА-Хабаровском. Встреча на стадионе имени Владимира Ленина состоится 17 октября.