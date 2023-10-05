Агент Идрисси: я на прямом контакте с «Зенитом» и «Краснодаром»

Футбольный агент Аннас Эль Гуш заявил, что переход полузащитника мексиканской «Пачуки» Уссамы Идрисси в «Зенит» или «Краснодар» зимой не исключён.

«Сейчас Уссама играет в Мексике, но мы всегда открыты для предложений. Я на прямом контакте с «Краснодаром» и «Зенитом», — приводит слова Эль Гуша издание «РБ Спорт».

Идрисси — воспитанник нидерландского «Гронингена». В своей карьере 27-летний полузащитник успел поиграть за такие команды, как «АЗ», «Севилья», «Аякс», «Кадис» и «Фейеноорд».

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает примерную стоимость нидерландского футболиста в € 5,5 млн. В прошлом сезоне Уссама, выступая за «Фейеноорд», провёл 27 матчей в рамках чемпионата Нидерландов, забил четыре мяча и сделал шесть результативных передач.