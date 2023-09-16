Агент экс-игрока «Севильи» Идрисси сообщил об интересе «Зенита» и «Краснодара»

Футбольный агент Аннас Эль Гуш, представляющий интересы нападающего сборной Марокко Уссамы Идрисси, прокомментировал возможный переход своего клиента в клуб Российской Премьер-Лиги.

«В Уссаме заинтересованы «Зенит» и «Краснодар», и мы изучаем возможность игры в России. Может ли Идрисси оказаться в РПЛ? Такой вариант есть», — приводит слова агента Sport24.

27-летний Идрисси находится без клуба с начала сентября, после ухода из испанской «Севильи». Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €5,5 млн.

В прошлом сезоне нападающий выступал за нидерландский «Фейеноорд» на правах аренды. За это время он принял участие в 38 матчах, в которых забил семь голов и отдал восемь результативных передач. В активе футболиста девять игр за основную сборную Марокко.