Агент экс-игрока «Севильи» Идрисси сообщил об интересе «Зенита» и «Краснодара»

Футбольный агент Аннас Эль Гуш, представляющий интересы нападающего сборной Марокко Уссамы Идрисси, прокомментировал возможный переход своего клиента в клуб Российской Премьер-Лиги.
«В Уссаме заинтересованы «Зенит» и «Краснодар», и мы изучаем возможность игры в России. Может ли Идрисси оказаться в РПЛ? Такой вариант есть», — приводит слова агента Sport24.
27-летний Идрисси находится без клуба с начала сентября, после ухода из испанской «Севильи». Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €5,5 млн.
В прошлом сезоне нападающий выступал за нидерландский «Фейеноорд» на правах аренды. За это время он принял участие в 38 матчах, в которых забил семь голов и отдал восемь результативных передач. В активе футболиста девять игр за основную сборную Марокко.
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