Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Юнион. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Будь честной!» Бекхэм повздорил с женой во время съёмок сериала для Netflix

«Будь честной!» Бекхэм повздорил с женой во время съёмок сериала для Netflix
Аудио-версия:
Комментарии

Американская компания Netflix выпустила документальный мини-сериал о Дэвиде Бекхэме. В сериале рассказывается о многих биографических моментах из футбольной и повседневной жизни легендарного британского спортсмена. При этом самым обсуждаемым и резонансным фрагментом в сериале стал разговор Дэавида Бекхэма с женой.

Так, Виктория Бекхэм рассказывала, что она родом из обычной рабочей семьи. Дэвид, находившийся за дверью, услышал это и вмешался в процесс съёмки. Экс-футболист призвал свою супругу быть честной и рассказать, на каком роскошном автомобиле её возил отец в школу.

Виктория: Они много работали. Моя семья из рабочего класса.

Дэвид: Будь честной!

В: Я честна!

Д: На какой машине отец возил тебя в школу?

В: Ну, мой отец был…

Д: Нет, один ответ! Что у него была за машина?

В: Окей! В 80-е у моего отца был Rolls-Royce.

Д: Спасибо! (Уходит).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android