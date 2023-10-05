Чилуэлл — об очередной травме: полоса невезения продолжается. Я расстроен больше, чем все

Защитник «Челси» Бенджамин Чилуэлл высказался о новой травме, которую он получил в игре Кубка английской Лиги с «Брайтоном» (1:0). Игрок обороны пропустит около двух месяцев из-за повреждения мышц бедра.

«Полоса невезения продолжается. Поверьте, я раздосадован ещё больше, чем вы. Сейчас я могу лишь помочь команде максимально возможным образом за пределами поля, пока у меня вновь не появится возможность отдавать все силы за этот клуб в матчах.

Взлёты и падения… такова жизнь. Я лишь сконцентрирован на возвращении этого клуба туда, где он заслуживает быть. Как всегда спасибо за проявленную любовь, болельщики «Челси, — приводит слова Чилуэлла пресс-служба лондонского клуба.

Чилуэлл выступает за «Челси» с лета 2020 года. В текущем сезоне защитник провёл за синих семь матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.