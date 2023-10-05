Игорь Лещук: через два-три года Россию вернут в еврокубки

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук предположил, когда российские клубы вновь будут выступать на международной арене.

«Когда российские клубы вернут в еврокубки? Юношей недавно вернули. Надеюсь, нас через несколько лет. Мой прогноз? Через два-три года», — приводит слова Лещука издание «РБ Спорт».

Напомним, ранее ФИФА и исполком УЕФА допустили до участия в турнирах под своей эгидой российские сборные из игроков не старше 17 лет. Предполагается, что свои матчи женские и мужские команды будут проводить без флага, гимна и не на территории РФ. Отстранение взрослых российских команд будет действовать до окончания событий на Украине. Сборная России уже пропустила чемпионат мира в Катаре, а также не выступает в отборе к Евро-2024.