Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Юнион. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бителло, Сперцян и Кассьерра — самые подорожавшие игроки РПЛ по версии Transfermarkt

Бителло, Сперцян и Кассьерра — самые подорожавшие игроки РПЛ по версии Transfermarkt
Аудио-версия:
Комментарии

Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг футболистов Российской Премьер-Лиги, которые больше всех прибавили в трансферной стоимости после летнего трансферного окна.

Лидерами рейтинга стали полузащитники «Динамо» и «Краснодара» Бителло и Эдуард Сперцян, а также нападающий «Зенита» Матео Кассьерра. Бразильский хавбек бело-голубых подорожал на € 4,5 млн, а лидер «быков» прибавил в стоимости € 3 млн.

Полностью топ-10 самых подорожавших футболистов РПЛ выглядит следующим образом:

1. Бителло («Динамо», € 8 (+4,5) млн).
2. Эдуард Сперцян («Краснодар», € 15 (+3) млн).
3. Матео Кассьерра («Зенит», € 6 (+2,5) млн).
4. Наир Тикнизян («Локомотив», € 5 (+2,5) млн).
5. Бенхамин Гарре («Крылья Советов», € 5 (+2) млн).
6. Никита Салтыков («Крылья Советов», € 2 (+1,7) млн).
7. Александр Черников («Краснодар», € 4 (+1,5) млн).
8. Жоау Батчи («Краснодар», € 3,5 (+1,5) млн).
9. Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА, € 2 (+1,25) млн).
10. Джон Кордоба («Краснодар», € 12 (+1) млн).

Материалы по теме
Новичок «Динамо» Бителло: хочу становиться чемпионом, выигрывать трофеи
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android