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Бителло, Сперцян и Кассьерра — самые подорожавшие игроки РПЛ по версии Transfermarkt

Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг футболистов Российской Премьер-Лиги, которые больше всех прибавили в трансферной стоимости после летнего трансферного окна.

Лидерами рейтинга стали полузащитники «Динамо» и «Краснодара» Бителло и Эдуард Сперцян, а также нападающий «Зенита» Матео Кассьерра. Бразильский хавбек бело-голубых подорожал на € 4,5 млн, а лидер «быков» прибавил в стоимости € 3 млн.

Полностью топ-10 самых подорожавших футболистов РПЛ выглядит следующим образом:

1. Бителло («Динамо», € 8 (+4,5) млн).

2. Эдуард Сперцян («Краснодар», € 15 (+3) млн).

3. Матео Кассьерра («Зенит», € 6 (+2,5) млн).

4. Наир Тикнизян («Локомотив», € 5 (+2,5) млн).

5. Бенхамин Гарре («Крылья Советов», € 5 (+2) млн).

6. Никита Салтыков («Крылья Советов», € 2 (+1,7) млн).

7. Александр Черников («Краснодар», € 4 (+1,5) млн).

8. Жоау Батчи («Краснодар», € 3,5 (+1,5) млн).

9. Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА, € 2 (+1,25) млн).

10. Джон Кордоба («Краснодар», € 12 (+1) млн).