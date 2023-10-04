Новичок «Динамо» Бителло: я хочу становиться чемпионом, выигрывать трофеи

Новый полузащитник московского «Динамо» Бителло рассказал о целях в стане бело-голубых. Бразилец заявил, что хочет выигрывать трофеи и стать чемпионом России.

«Я всегда хочу побеждать, становиться чемпионом, выигрывать трофеи. Моя цель – показывать хороший футбол, забивать голы, отдавать передачи, чтобы помочь команде достичь этого. Я считаю, что у нас очень сильная команда и нам это вполне по силам», — приводит слова Бителло официальный сайт «Динамо».

Бителло является воспитанником клуба «Каскавел». Выступая в чемпионате штата Парана, он привлёк внимание скаутов команды «Гремио», которая сначала взяла перспективного футболиста в аренду, а затем оформила полноценный выкуп. Всего за «Гремио» в различных турнирах Бителло провёл 92 матча, в которых забил 17 голов и отдал восемь результативных передач. В сентябре 2023 года полузащитник дебютировал в составе олимпийской сборной Бразилии в игре с Марокко.