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Галактионов: Марадишвили мало играет из-за конкуренции. В его силах изменить эту ситуацию

Галактионов: Марадишвили мало играет из-за конкуренции. В его силах изменить эту ситуацию
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об игровом времени полузащитника своей команды — Константина Марадишвили.

«Марадишвили мало играет в РПЛ? Это связано с конкуренцией. В его силах эту ситуацию изменить, как только он будет показывать определённое качество игры. Марадишвили хорошо тренируется, в Кубке ему предоставляется игровое время, а в чемпионате он один из первых выходит на замену. Костя хорошо работает — к нему вопросов нет никаких», — приводит слова Галактионова Sport24.

Марадишвили выступает за «Локомотив» с лета 2021 года. В текущем сезоне хавбек провёл за железнодорожников 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,8 млн.

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