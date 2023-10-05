Д. Билялетдинов: я бы отказался играть за сборную без флага и гимна. У нас всё было иначе

Бывший футболист сборной России и московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался об условии допуска юношеских и молодёжных российских сборных к участию в международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов.

«Наше поколение постоянно играло с флагом и с гимном, всё было иначе. Это придавало адреналина и мотивации. Было гордо выступать за свою страну на международной арене, чувствовался патриотизм. Сейчас каждый молодой игрок должен принять для себя решение, готов ли он выступать за сборную в таких условиях.

Если бы меня вот так вызывали в сборную U17, я бы отказался играть без флага и гимна. Для меня бы не было никаких проблем отказаться от участия. Уверен, что к нам будет особое отношение, если мы куда-то квалифицируемся. Может быть много всяких разных мерзостей ещё. Я бы в такое не ввязывался. Нужно спрашивать у каждого игрока индивидуально. Лёд тронулся, это радует. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.