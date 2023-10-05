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Ливерпуль — Юнион. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
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«Ливерпуль» — «Юнион»: текстовая трансляция матча Лиги Европы начнётся в 22:00 мск

«Ливерпуль» — «Юнион»: текстовая трансляция матча Лиги Европы начнётся в 22:00 мск
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Сегодня, 5 октября, состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы между английским «Ливерпулем» и бельгийским «Юнионом Сент-Жиллуа». Команды будут играть на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, Англия. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Мортеном Крогом (Дания). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы . Группа E. 2-й тур
05 октября 2023, четверг. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Юнион
Брюссель, Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Помимо «Ливерпуля» и «Юниона», в группе Е также выступают французская «Тулуза» и австрийский ЛАСК. В 1-м туре англичане обыграли ЛАСК со счётом 3:1, а бельгийцы сыграли вничью 1:1 с «Тулузой».

Между собой «Ливерпуль» и «Юнион» прежде никогда не играли, так что встреча во 2-м туре группы Е станет для них первой в истории.

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