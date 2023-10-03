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Опубликована запись VAR-переговоров с ошибкой при голе в матче «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»

На официальном сайте английской Премьер-лиги опубликовали запись VAR-переговоров с ошибкой при голе полузащитника «Ливерпуля» Луиса Диаса в матче с «Тоттенхэмом» (1:2).

Оператор повтора: Думаю, такой угол будет лучше? Ты доволен?

VAR: Да.

Оператор повтора: Провести линию по бутсе?

VAR: Провести линию по бутсе. И… стоп. Проверка завершена, проверка завершена. Отлично, идеально.

Помощник арбитра 1: Играем.

Главный арбитр: Спасибо, приятель.

VAR: Спасибо, мужик.

Главный арбитр: Отличная работа, парни, прекрасно.

Оператор повтора: Стоп-стоп-стоп-стоп. Решением в поле был офсайд. Ты доволен.

AVAR: Да.

Оператор повтора: Ты доволен?

AVAR: Офсайд, гол, да. Это ошибка, Даз.

VAR: Что?

Оператор повтора: Решением в поле был офсайд. Ты доволен картинкой?

VAR:…

Оператор повтора: Да, он в правильном положении. На картинке, которую мы передали, он в правильном положении.

VAR: Дерьмо! Ох…

Оператор повтора: Пауза, пауза. Оли (оператор в центре PGMOL) просит остановить матч, Оли просит остановить матч.

VAR: Прошу прощения?

Оператор повтора: Оли говорит, что надо попросить остановить матч. Решением в поле был офсайд.

VAR: Не могу ничего сделать.

Оператор повтора: Оли просит остановить матч, Оли просит остановить матч. Остановите матч.

VAR: Игру уже возобновили. Я не могу ничего сделать.

Фото: скриншот проверки VAR на матче

Как следует из опубликованных переговоров между судьями, видеоассистент Даррен Инглэнд при просмотре повтора думал, что судьи в поле засчитали гол.

Убедившись, что игрок «Тоттенхэма» находится ближе к воротам, чем Луис Диас, он передал арбитрам в поле, что проверка завершена.