Опубликована запись VAR-переговоров с ошибкой при голе в матче «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»

На официальном сайте английской Премьер-лиги опубликовали запись VAR-переговоров с ошибкой при голе полузащитника «Ливерпуля» Луиса Диаса в матче с «Тоттенхэмом» (1:2).
Оператор повтора: Думаю, такой угол будет лучше? Ты доволен?
VAR: Да.
Оператор повтора: Провести линию по бутсе?
VAR: Провести линию по бутсе. И… стоп. Проверка завершена, проверка завершена. Отлично, идеально.
Помощник арбитра 1: Играем.
Главный арбитр: Спасибо, приятель.
VAR: Спасибо, мужик.
Главный арбитр: Отличная работа, парни, прекрасно.
Оператор повтора: Стоп-стоп-стоп-стоп. Решением в поле был офсайд. Ты доволен.
AVAR: Да.
Оператор повтора: Ты доволен?
AVAR: Офсайд, гол, да. Это ошибка, Даз.
VAR: Что?
Оператор повтора: Решением в поле был офсайд. Ты доволен картинкой?
VAR:…
Оператор повтора: Да, он в правильном положении. На картинке, которую мы передали, он в правильном положении.
VAR: Дерьмо! Ох…
Оператор повтора: Пауза, пауза. Оли (оператор в центре PGMOL) просит остановить матч, Оли просит остановить матч.
VAR: Прошу прощения?
Оператор повтора: Оли говорит, что надо попросить остановить матч. Решением в поле был офсайд.
VAR: Не могу ничего сделать.
Оператор повтора: Оли просит остановить матч, Оли просит остановить матч. Остановите матч.
VAR: Игру уже возобновили. Я не могу ничего сделать.
Фото: скриншот проверки VAR на матче
Как следует из опубликованных переговоров между судьями, видеоассистент Даррен Инглэнд при просмотре повтора думал, что судьи в поле засчитали гол.
Убедившись, что игрок «Тоттенхэма» находится ближе к воротам, чем Луис Диас, он передал арбитрам в поле, что проверка завершена.