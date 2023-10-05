Билялетдинов: если «Спартак» проиграет дерби ЦСКА, это будет последний матч Абаскаля

Бывший футболист «Локомотива» и сборной России Динияр Билялетдинов высказал мнение, что предстоящий матч с ЦСКА будет определяющим в карьере главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«По результатам к Абаскалю действительно есть вопросы. Тренер всегда зависит от них. Матч с «Динамо» всё-таки был кубковым, там была ротация. В группе все задачи уже решены как-никак. Думаю, что все силы будут брошены на дерби с ЦСКА. Это шанс для Гильермо исправить ситуацию. Выиграет этот матч — будет дальше работать. В случае поражения, наверное, это будет последний его матч в «Спартаке». Если он хочет здесь работать, то должен замотивировать и подготовить каждого игрока на все сто процентов к московскому дерби. За победу в этом матче Абаскалю могут простить всё. Эта игра сто процентов станет решающей для испанца. К сожалению, от этого никуда не денешься. Посмотрим, как сложится дерби», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, 8 октября «Спартак» примет ЦСКА на своём поле в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Начало игры – в 19:00 мск.