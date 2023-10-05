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«Два игрока на этой фотографии забили вчера вечером». «Ньюкасл» высмеял Мбаппе

«Два игрока на этой фотографии забили вчера вечером». «Ньюкасл» высмеял Мбаппе
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Английский футбольный клуб «Ньюкасл Юнайтед» высмеял нападающего «ПСЖ» Киллиана Мбаппе после матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, где англичане выиграли со счётом 4:1.

«Два игрока на этой фотографии забили вчера вечером», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях «Ньюкасла».

За «сорок» в этом матче забили полузащитники Мигель Альмирон и Шон Лонгстафф, а также защитники Дэн Бёрн и Фабиан Шер, последние двое видны на совместном фото с Мбаппе. У парижан голом отметился защитник Лукас Эрнандес.

Напомним, «Ньюкасл Юнайтед» впервые за 20 лет попал в Лигу чемпионов, где уже сыграл вничью с «Миланом» (0:0) и обыграл французов. На данный момент англичане после двух сыгранных матчей располагаются на первой строчке с четырьмя очками в группе F.

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