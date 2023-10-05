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«Аталанта» без Миранчука одолела «Спортинг» в Лиге Европы

В четверг, 5 октября, проходил матч 2-го тура группы D Лиги Европы между лиссабонским «Спортингом» и «Аталантой» из Бергамо. Команды играли на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне, Португалия. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 мск. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу итальянцев.

На 33-й минуте Джорджио Скальвини с передачи Давиде Дзаппакосты открыл счёт вывел гостей вперёд.

Через 10 минут Матео Руджери удвоил преимущество.

На 76-й минуте Виктор Дьёкереш отыграл один мяч, реализовав пенальти.

Напомним, за итальянскую команду выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, который провёл весь матч на скамейке запасных.

После двух сыгранных матчей «Аталанта» занимает первую строчку с шестью очками, португальцы расположились на второй строчке группы D с тремя очками.