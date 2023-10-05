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«Аталанта» без Миранчука одолела «Спортинг» в Лиге Европы

«Аталанта» без Миранчука одолела «Спортинг» в Лиге Европы
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В четверг, 5 октября, проходил матч 2-го тура группы D Лиги Европы между лиссабонским «Спортингом» и «Аталантой» из Бергамо. Команды играли на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне, Португалия. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 мск. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу итальянцев.

На 33-й минуте Джорджио Скальвини с передачи Давиде Дзаппакосты открыл счёт вывел гостей вперёд.

Через 10 минут Матео Руджери удвоил преимущество.

На 76-й минуте Виктор Дьёкереш отыграл один мяч, реализовав пенальти.

Лига Европы . Группа D. 2-й тур
05 октября 2023, четверг. 19:45 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
1 : 2
Аталанта
Бергамо, Италия
0:1 Скальвини – 33'     0:2 Руджери – 43'     1:2 Дьёкереш – 76'    

Напомним, за итальянскую команду выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, который провёл весь матч на скамейке запасных.

После двух сыгранных матчей «Аталанта» занимает первую строчку с шестью очками, португальцы расположились на второй строчке группы D с тремя очками.

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