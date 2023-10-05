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Девушка Ибрагимовича отвергла предложение выйти замуж. Они живут вместе 20 лет

Девушка Ибрагимовича отвергла предложение выйти замуж. Они живут вместе 20 лет
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Бывший футболист сборной Швеции Златан Ибрагимович сделал предложение своей девушке Хелен Сегер, с которой игрок вместе 20 лет и у них есть двое детей, но получил отказ.

«Я спрашивал пару лет назад. Она сказала нет. Я сказал, что она заслужила выйти за меня замуж через 20 лет, но потом она сказала, что ей это не нужно.

У неё был один шанс. И другого шанса у неё не будет. Но у нас двое детей, и это важнее, чем быть женатым. Мне не нужна бумага, в которой написано, что мы женаты», — приводит слова Ибрагимовича VG.

Они встретились на вокзале в Мальмё, когда Златану было всего 20 лет, и после некоторых проб и ошибок он наконец добился своего. Сегер на 11 лет старше Златана, и только что вышедший на пенсию нападающий признаёт, что в её глазах он был «незрелым куском дерьма», когда они впервые встретились. Кроме того, у них есть дети Максимилиан и Винсент.

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