Златан Ибрагимович: я — бог. И я не шучу!

Бывший нападающий «Интера», «Милана», «Ювентуса», «ПСЖ» и «Барселоны» Златан Ибрагимович заявил, что считает себя богом.

«Когда я говорю, что я бог, вы думаете, что я шучу? Я не шучу. Хотите поиграть с огнём? Я буду вашим огнём. Но вы сгорите», — приводит слова Ибрагимовича Sportface.

Златан завершил карьеру минувшим летом. Профессионально Ибрагимович начал играть в 1999 году и в итоге посвятил футболу более 24 лет жизни. В составе «Аякса» форвард становился двукратным чемпионом Нидерландов, с «Интером» трижды выигрывал Серию А, в «Барселоне» побеждал в Ла Лиге.

Одним из немногих клубных турниров, которые так и не покорились Златану Ибрагимовичу, является Лига чемпионов. Шведский нападающий за время своей долгой карьеры так и не стал победителем этого соревнования.