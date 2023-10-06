Серхио Бускетс высказался о травме Лионеля Месси

Футболист «Интер Майами» Серхио Бускетс высказался о травме аргентинского нападающего Лионеля Месси.

«Первый человек, который хочет, чтобы Лео был на поле, — это сам Месси. Второй — мы, его одноклубники, потому что мы знаем, насколько он важен для нас. Обидно, но в мире футбола нельзя контролировать травмы», — приводит слова Бускетса Mirror.

Напомним, ранее Месси не принял участия в гостевом матче регулярного чемпионата МЛС с «Чикаго Файр» (1:4). Аргентинец пропустил четвёртый подряд и пятый из последних шести матчей «Интер Майами».

Месси перешёл в «Интер Майами» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до декабря 2025 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 11 голов и пять результативных передач.

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