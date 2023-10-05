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Месси претендует на награды в двух номинациях МЛС, проведя на поле всего 247 минут

Месси претендует на награды в двух номинациях МЛС, проведя на поле всего 247 минут
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Звездный новичок «Интер Майами» Лионель Месси номинирован на две награды МЛС, несмотря на то что принял участие только в четырёх матчах турнира. 36-летний аргентинец претендует на звание самого ценного игрока МЛС и награду «Новичок года», хотя с момента своего прибытия в Майами прошлым летом сыграл всего 247 минут.

Накануне пресс-служба МЛС опубликовала списки претендентов на награды по итогам года. Отметим, что имена претендентов определяют клубы, которые имеют право подать до двух кандидатов по каждой номинации. Также на две номинации «Интер Майами» выдвинул партнёра Месси Серхио Бускетса, а Жорди Альба претендует на звание лучшего защитника.

Победители же в каждой категории определяются путём голосования в трёх группах с равным значением голосов (действующие игроки МЛС; тренеры, технические директора либо генеральные менеджеры клубов; избранные представители СМИ, представляющие местные и национальные издания, которые на постоянной основе освещали регулярный сезон МЛС в 2023 году).

Голосование откроется 10 октября и завершится 23 октября, вскоре после окончания регулярного сезона.

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