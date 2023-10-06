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Лига Европы, 5 октября: результаты матчей игрового дня и положение в группах

Лига Европы, 5 октября: результаты матчей игрового дня и положение в группах
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В четверг, 5 октября, прошли матчи 2-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2023/2024. Представляем вашему вниманию результаты игрового дня.

Все результаты матчей 2-го тура группового этапа Лиги Европы (5 октября):

Группа А:

«Фрайбург» (Германия) — «Вест Хэм Юнайтед» (Англия) — 1:2;

ТСЦ (Сербия) — «Олимпиакос» (Греция) — 2:2.

Группа B:

АЕК (Греция) — «Аякс» (Нидерланды) — 1:1;

«Марсель» (Франция) — «Брайтон энд Хоув Альбион» (Англия) — 2:2.

Группа C:

«Бетис» (Испания) — «Спарта» (Чехия) — 2:1;

«Арис» (Кипр) — «Рейнджерс» (Шотландия) — 2:1.

Группа D:

«Спортинг» (Португалия) — «Аталанта» (Италия) — 1:2;

«Ракув» (Польша) — «Штурм» (Австрия) — 0:1.

Группа E:

«Ливерпуль» (Англия) — «Юнион» (Бельгия) — 2:0;

«Тулуза» (Франция) — ЛАСК (Австрия) — 1:0.

Группа F:

«Вильярреал» (Испания) — «Ренн» (Франция) — 1:0;

«Маккаби» (Хайфа, Израиль) — «Панатинаикос» (Греция) — 0:0.

Группа G:

«Славия» (Чехия) — «Шериф» (Молдавия) — 6:0;

«Рома» (Италия) — «Серветт» (Швейцария) — 4:0.

Группа H:

«Хеккен» (Швеция) — «Карабах» (Азербайджан) — 0:1;

«Мольде» (Норвегия) — «Байер» (Германия) — 1:2.

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