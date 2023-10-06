Лига Европы, 5 октября: результаты матчей игрового дня и положение в группах

В четверг, 5 октября, прошли матчи 2-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2023/2024. Представляем вашему вниманию результаты игрового дня.
Все результаты матчей 2-го тура группового этапа Лиги Европы (5 октября):
Группа А:
«Фрайбург» (Германия) — «Вест Хэм Юнайтед» (Англия) — 1:2;
ТСЦ (Сербия) — «Олимпиакос» (Греция) — 2:2.
Группа B:
АЕК (Греция) — «Аякс» (Нидерланды) — 1:1;
«Марсель» (Франция) — «Брайтон энд Хоув Альбион» (Англия) — 2:2.
Группа C:
«Бетис» (Испания) — «Спарта» (Чехия) — 2:1;
«Арис» (Кипр) — «Рейнджерс» (Шотландия) — 2:1.
Группа D:
«Спортинг» (Португалия) — «Аталанта» (Италия) — 1:2;
«Ракув» (Польша) — «Штурм» (Австрия) — 0:1.
Группа E:
«Ливерпуль» (Англия) — «Юнион» (Бельгия) — 2:0;
«Тулуза» (Франция) — ЛАСК (Австрия) — 1:0.
Группа F:
«Вильярреал» (Испания) — «Ренн» (Франция) — 1:0;
«Маккаби» (Хайфа, Израиль) — «Панатинаикос» (Греция) — 0:0.
Группа G:
«Славия» (Чехия) — «Шериф» (Молдавия) — 6:0;
«Рома» (Италия) — «Серветт» (Швейцария) — 4:0.
Группа H:
«Хеккен» (Швеция) — «Карабах» (Азербайджан) — 0:1;
«Мольде» (Норвегия) — «Байер» (Германия) — 1:2.