Мартино высказался о ситуации с Месси, который пропустил четвёртый матч подряд

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино высказался о восстановлении аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси после повреждения.

«Я думаю, он становится ближе к тому, чтобы снова играть. Как мы уже говорили, мы оценим его в четверг и в пятницу, чтобы узнать, в состоянии ли он играть. Самое главное, что он оставил травму позади и постепенно обретает лучшую форму… перед следующей игрой посмотрим, что будет удобнее. Даже когда мы побеждаем, нам не хватает Месси», приводит слова Мартино Goal.

Напомним, ранее Месси не принял участия в гостевом матче регулярного чемпионата МЛС с «Чикаго Файр» (1:4). Аргентинец пропустил четвёртый подряд и пятый из последних шести матчей «Интер Майами».

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