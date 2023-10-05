Мартино: странно, что я должен объяснять болельщикам соперника, почему Месси отсутствует

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино заявил, что форвард команды Лионель Месси не принимал участия в матче регулярного чемпионата МЛС с «Чикаго Файр» (1:4) из-за состояния здоровья.

«Я понимаю ожидания болельщиков, но мы не можем заставить Месси играть, если он недостаточно здоров. Мне кажется очень странным, что тренер должен объяснять болельщикам соперника, почему лучший футболист мира отсутствует. Всё потому, что мы находимся в США. В любом другом месте болельщики соперников были бы спокойны, что лучшего игрока нет», — приводит слова Марино Goal.

В текущем сезоне Месси провёл за «Интер Майами» 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с американским клубом действует до конца декабря 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.