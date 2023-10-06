Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Абха. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно условие, при котором Месси может вернуться в Европу

Стало известно условие, при котором Месси может вернуться в Европу
Комментарии

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси ещё может сыграть в европейском клубе.

Как сообщает Inter Miami FC Hub в соцсетях, известные игроки «Интер Майами» смогут уйти в краткосрочную аренду в Европу в том случае, если американская команда не квалифицируется в плей-офф МЛС. Таким образом, не исключено, что звёздный аргентинский нападающий Лионель Месси может оказаться в составе одного из европейских клубов.

Лионель Месси перешёл в «Интер Майами» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до декабря 2025 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 11 голов и пять результативных передач.

Материалы по теме
Обалденный пролёт дрона над домашним стадионом «Майами» Лео Месси
Истории
Обалденный пролёт дрона над домашним стадионом «Майами» Лео Месси

Фанаты покидают матч «Интер Майами» после замены Месси:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android