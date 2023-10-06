Стало известно условие, при котором Месси может вернуться в Европу

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси ещё может сыграть в европейском клубе.

Как сообщает Inter Miami FC Hub в соцсетях, известные игроки «Интер Майами» смогут уйти в краткосрочную аренду в Европу в том случае, если американская команда не квалифицируется в плей-офф МЛС. Таким образом, не исключено, что звёздный аргентинский нападающий Лионель Месси может оказаться в составе одного из европейских клубов.

Лионель Месси перешёл в «Интер Майами» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до декабря 2025 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 11 голов и пять результативных передач.

Фанаты покидают матч «Интер Майами» после замены Месси: