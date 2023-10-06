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Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 8-го тура Лиги 1 сезона-2023/2024

Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 8-го тура Лиги 1 сезона-2023/2024
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Сегодня, 6 октября, стартует 8-й тур французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Он откроется противостоянием «Страсбурга» и «Нанта». Остальные матчи пройдут 7 и 8 октября.

Полное расписание матчей 8-го тура Лиги 1:

6 октября, пятница:

«Страсбург» — «Нант» — 22:00 мск.

7 октября, суббота:

«Метц» — «Ницца» — 18:00 мск;

«Реймс» — «Монако» — 22:00 мск.

8 октября, воскресенье:

«Марсель» — «Гавр» — 14:00 мск;

«Брест» — «Тулуза» — 16:00 мск;

«Лион» — «Лорьян» — 16:00 мск;

«Монпелье» — «Клермон» — 16:00 мск;

«Ланс» — «Лилль» — 18:05 мск;

«Ренн» — «ПСЖ» — 21:45 мск.

Календарь чемпионата Франции-2023/2024
Таблица чемпионата Франции-2023/2024

По итогам первых семи туров «Монако», за который выступает россиянин Александр Головин, возглавляет турнирную таблицу, в активе команды 14 очков. На втором месте идёт «Брест», который уступает монегаскам по дополнительным показателям. На третьем месте расположился «Реймс», набравший 13 очков. Действующий чемпион Франции «ПСЖ» занимает пятую строчку (12), а замыкают таблицу «Клермон» и «Лион», набравшие по два очка.

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