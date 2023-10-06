Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 9-го тура Ла Лиги сезона-2023/2024

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Сегодня, 6 октября, матчем между «Атлетиком» из Бильбао и «Альмерией» стартует 9-й тур чемпионата Испании по футболу. Остальные игры пройдут 7 и 8 октября.

Полное расписание 9-го тура Ла Лиги:

6 октября, пятница:

«Атлетик» Бильбао — «Альмерия» — 22:00 мск.

7 октября, суббота:

«Кадис» — «Жирона» — 15:00 мск;

«Реал» Мадрид — «Осасуна» — 17:15 мск;

«Мальорка» — «Валенсия» — 19:30 мск;

«Севилья» — «Райо Вальекано» — 22:00 мск.

8 октября, воскресенье:

«Вильярреал» — «Лас-Пальмас» — 15:00 мск;

«Атлетико» Мадрид — «Реал Сосьедад» — 17:15 мск;

«Алавес» — «Бетис» — 19:30 мск;

«Сельта» — «Хетафе» — 19:30 мск;

«Гранада» — «Барселона» — 22:00 мск.

После восьми сыгранных туров турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский «Реал», в активе команды 21 очко. На втором месте идёт «Барселона», набравшая 20 очков. Тройку лидеров замыкает «Жирона» с 19 очками. На последнем месте расположилась «Альмерия». Команда набрала три очка.

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