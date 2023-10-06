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Холанд: в матчах я выхожу из своего тела и становлюсь зомби

Холанд: в матчах я выхожу из своего тела и становлюсь зомби
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд попытался описать своё бомбардирское чутьё, сравнив себя с зомби.

«Обычно меня критикуют за то, что я мало касаюсь мяча. Я могу пару раз за матч дотронуться до мяча. Я просто хожу вокруг, стою, делаю движения в своем собственном мире и… Это трудно объяснить. Я выхожу из своего тела и становлюсь зомби. Это что-то вроде «отключения». Как будто смотрю по сторонам и жду случая. И когда этот шанс появляется, я понимаю, что должен быть готов, понимаете?

Я всё ещё включён, но я как бы хожу вокруг и сканирую, сканирую… Я жду шанса и думаю: «Если мяч придёт туда, то может случиться вот это, если мяч уйдёт туда, то может случиться вот то». Это чуйка. Когда команда обороняется, я знаю, что мне не нужно участвовать. Я стою и жду подходящего момента», — приводит слова Холанда The Telegraph.

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