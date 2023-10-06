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Холанд: люди больше шокированы, когда я не забиваю, чем когда я забиваю

Холанд: люди больше шокированы, когда я не забиваю, чем когда я забиваю
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Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о реакции людей на свою результативность. Он согласен с тезисом, что футбольные болельщики привыкли к его регулярным голам и удивляются, когда он не забивает.

«Все привыкли к моим голам? Так оно и есть, и это положительный момент: люди больше шокированы, когда я не забиваю, чем когда я забиваю!

Когда я не забиваю, норвежские СМИ выпускают материалы с заголовками типа «Нет гола!» Это действительно так. Это хорошо [что от меня ждут голов]. Я ни на что не жалуюсь, ведь подписал контракт с «Манчестер Сити» именно для того, чтобы забивать голы. Это всё было ожидаемо. Я всё ещё тот, кто собирается забивать мяч в сетку ворот соперников», — приводит слова Холанда The Telegraph.

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