Bild: «Бавария» не будет подписывать контракт с Боатенгом

Мюнхенская «Бавария» не будет подписывать контракт с защитником Жеромом Боатенгом. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, решающим фактором для отказа от подписания контракта стало то, что Боатенг также имеет нерассмотренное уголовное дело за нападение (он якобы избил свою бывшую девушку. — Прим. «Чемпионата»). Приговор был отменён из-за формальных ошибок, и судебное разбирательство будет перенесено в Мюнхенский региональный суд.

Напомним, Боатенг играл в «Баварии» на протяжении десяти лет. За это время немецкий защитник принял участие в 363 матчах за мюнхенский клуб, в которых забил 10 голов и отдал 25 результативных передач.

Последним клубом немецкого защитника был «Лион». Соглашение Боатенга с французским клубом истекло 1 июля этого года. Стороны решили не продлевать сотрудничество.