Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Альмерия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Bild: «Бавария» не будет подписывать контракт с Боатенгом

Bild: «Бавария» не будет подписывать контракт с Боатенгом
Аудио-версия:
Комментарии

Мюнхенская «Бавария» не будет подписывать контракт с защитником Жеромом Боатенгом. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, решающим фактором для отказа от подписания контракта стало то, что Боатенг также имеет нерассмотренное уголовное дело за нападение (он якобы избил свою бывшую девушку. — Прим. «Чемпионата»). Приговор был отменён из-за формальных ошибок, и судебное разбирательство будет перенесено в Мюнхенский региональный суд.

Напомним, Боатенг играл в «Баварии» на протяжении десяти лет. За это время немецкий защитник принял участие в 363 матчах за мюнхенский клуб, в которых забил 10 голов и отдал 25 результативных передач.

Последним клубом немецкого защитника был «Лион». Соглашение Боатенга с французским клубом истекло 1 июля этого года. Стороны решили не продлевать сотрудничество.

Материалы по теме
«Бавария» продлила серию без поражений в группе ЛЧ до 36 матчей, поставив рекорд
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android