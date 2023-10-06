Агент Хаджикадунича: с «Ростовом» контактов сейчас нет

Футбольный агент Валид Фаур рассказал, что защитник Деннис Хаджикадунич, выступающий за «Гамбург», не находится на связи с «Ростовом», с которым у него заключён контракт.

«У Денниса всё отлично в Германии, думаю, он самый ценный игрок Второй Бундеслиги сейчас. У команды отлично идут дела, у него тоже. Была небольшая травма, но Хаджикадунич быстро восстановился и с тех пор играет в каждом матче. Ведутся ли какие-то разговоры с «Ростовом»? Мы ждём, что скажут новые правила ФИФА. Если мы можем сделать что-то, что будет хорошо и для «Ростова», и для Денниса, мы обязательно это сделаем. Но на данный момент никто ничего не знает, потому что неизвестно, что будет дальше. С «Ростовом» контактов нет? В данный момент нет», — приводит слова Фаура «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Деннис Хаджикадунич провёл за «Гамбург» восемь матчей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его примерную стоимость в € 3 млн.