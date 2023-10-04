«Спартак» ужасен. Команду Абаскаля размазали второй раз за четыре дня

Правда, мотивации против «Динамо» явно было меньше, а ещё есть вопросы к судьям.

«Спартак» потерпел второе за три дня крупное и сухое поражение – в Кубке России. Тем не менее красно-белые остались лидерами группы с 12 очками, а «Динамо» продолжает борьбу с «Краснодаром» за выход в плей-офф Пути РПЛ со второго места.

У «Спартака» поменялась вся основа, по сравнению с матчем в Самаре (за исключением голкипера Максименко), но очевидно, что это было связано с ротацией состава в разных турнирах, а не с разгромом. В Кубке России команда Гильермо Абаскаля досрочно решила вопрос с выходом в плей-офф с первого места. В составе красно-белых не оказалось даже Соболева, несмотря на то что центрфорвард дисквалифицирован на дерби с ЦСКА. Зато восстановился от травмы и вышел на поле Мелёшин. А вот Марцел Личка оставил четырёх игроков с основы «Динамо» на 10-й тур РПЛ – Бальбуэну, Скопинцева, Фомина и Бителло.

Одним требовалось побеждать, на других ничего не давило, поэтому футбол получился достаточно открытым. На первых минутах спартаковцы больше владели мячом, но в основном перекатывали его на своей половине поля, выманивая соперника, а динамовцы ждали ошибку красно-белых. А как только попытались её спровоцировать прессингом на левом фланге, тут же создали голевой момент. Но Смолов не использовал шанс – пробил прямо в Максименко. В центре обороны красно-белых возникла такая дыра между Черновым и Джикией, что сразу вспомнился матч команды Абаскаля в Самаре. Это был первый и далеко не последний момент «Динамо» до перерыва – бело-голубые атаковали опаснее.

Потом главным действующим лицом вопреки собственному желанию стал судья Москалёв. Сначала он не поставил пенальти в ворота «Спартака». Очень спорное решение, так как повтор показал, что Чернов попал по ноге Бителло, тем не менее и ассистенты на VAR не нашли явной ошибки в действиях Москалёва. А на 42-й минуте с арбитром спорили уже спартаковцы. «Динамо» забило абсолютно заслуженный по игре гол (удары в первом тайме – 13:3, в створ – 8:1), однако осталось непонятным, попал ли мяч в руку Бителло после того, как Смолов пробил по воротам. Повтор не дал однозначного ответа на этот вопрос, но, скорее всего, нет. Так что бразилец стал автором одного из самых необычных голов в своей карьере.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Пока игроки «Спартака» приходили в себя после пропущенного мяча, «Динамо» забило на 44-й минуте ещё раз. Гости пропустили контрвыпад хозяев четыре в три, а подкат Джикии лишь отсрочил гол, но не спас от него. Фомин получил пас от Смолова и с двух попыток пробил Максименко. Голкиперу, глядя на безобразную игру команды в обороне, оставалось только развести руками.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Но и забитый Фоминым мяч вызвал споры, так как хавбек, возможно, оказался в положении вне игры. Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов разобрал для «Чемпионата» оба эпизода с голами «Динамо»:

«Повторы не дают 100% доказательств, что мяч попал в руку Бителло. Так что его гол засчитан верно. А второй гол «Динамо» засчитывать было нельзя, там был офсайд у Фомина, причём очевидный. В матче «Краснодара» и «Урала» VAR вмешался, а тут офсайд первый помощник не зафиксировал, поэтому VAR вмешаться не мог, а линий у нас нет».

Реакция Абаскаля на происходящее – двойная замена в перерыве. Ушёл с поля Мелёшин, который не сумел проявить себя после травмы. Дальше «Спартак» играл без классического нападающего, надеясь прежде всего на атакующую схему – с ромбом в центре. Впереди действовали Бонгонда с Игнатовым, потом место россиянина занял Промес. Но «Динамо» контролировало игру после перерыва, так что моментов у ворот Лещука фактически не было. Предложенные командой Абаскаля скорости вполне устраивали команду Лички – мяч красно-белые двигали не очень быстро.

Второй тайм, в отличие от первого, получился скучноватым. Без Соболева на острие у «Спартака» было то состояние, которое капитан «Ростова» Глебов, говоря об игре своей команды в атаке, охарактеризовал словом «импотенция». До чужой трети что-то склеивалось, а дальше – ничего. «Динамо» даже в эти 45 минут превзошло красно-белых по ударам (9:6, в створ – 2:0). Крупной победу бело-голубых должен был сделать ещё Смолов, но форвард не реализовал выход один на один после тончайшего паса Бителло, которого уже можно назвать топовым приобретением бело-голубых. А в концовке 19-летний полузащитник Зазвонкин отметил голом дебют за первую команду бело-голубых.

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«Динамо» взяло реванш у «Спартака» за два поражения в этом сезоне.