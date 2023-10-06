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Онопко: Карпину очень тяжело, но мы всячески ему помогаем

Онопко: Карпину очень тяжело, но мы всячески ему помогаем
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Бывший капитан, а ныне тренер национальной команды России Виктор Онопко признался, что тренерам, как и игрокам, тоже нужно внутренне переключаться с клуба на сборную и обратно. Он заявил, что пытается помогать наставнику «Ростова» и сборной России Валерию Карпину.

«Мне на это пары часов хватает, а сколько нужно Валерию Георгиевичу, лучше у него спросить. Всё-таки на нём большая нагрузка, он за всё отвечает. Да, мы, ассистенты, ему всячески помогаем, но я знаю, как Слуцкий работал в таком режиме, как сейчас Валерию Георгиевичу непросто. Это очень тяжело. С другой стороны, сейчас больше возможностей для сбора информации, аналитики, чем даже три-четыре года назад», — сказал Виктор Онопко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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