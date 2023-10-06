Онопко: Роже Милла не просто в 42 года играл в футбол — забивал на чемпионате мира!

Экс-капитан сборной, а ныне тренер национальной команды России Виктор Онопко поделился воспоминаниями о легендарном футболисте Роже Милла, который на чемпионате мира 1994 года забил в ворота сборной России в возрасте 42 лет. По словам Онопко, таких уникумов в мировом футболе мало.

«Конечно, уникальный человек. Многие на подходе к 40 так устают морально, что и думать не хотят о футболе, даже если здоровье ещё позволяет. А Милла — молодец. Мало того, что человек в 42 года играл в футбол — он вызывался в сборную и забивал на чемпионате мира! Таких уникумов мало. Честь и хвала Роже за спортивное долголетие. Прекрасный пример для подражания», — сказал Виктор Онопко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.