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Гендир «Сочи» прокомментировал назначение петербуржца Безбородова на матч с «Зенитом»

Гендир «Сочи» прокомментировал назначение петербуржца Безбородова на матч с «Зенитом»
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Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался о назначении главным арбитром встречи 11-го тура РПЛ с «Зенитом» Владислава Безбородова, который является уроженцем Санкт-Петербурга.

«Меня не смущает, что Безбородов рассудит наш матч с «Зенитом». Главное, чтобы всё было профессионально. Думаю ли я, что могут возникнуть проблемы из-за того, что команду из Петербурга будет судить арбитр из Питера? Зачем нам проблемы? Нам и без этого есть о чём думать», — приводит слова Рубашко Metaratings.

Матч 11-го тура РПЛ с «Зенитом» состоится в субботу, 7 октября, в Сочи.

После десяти туров сочинцы набрали шесть очков и сейчас располагаются на последнем месте в турнирной таблице чемпионата.

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