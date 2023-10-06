Ушла из жизни жена Алекса Фергюсона — Кэти

Ушла из жизни жена бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона — Кэти. Об этом сообщил The Sun.

Кэти Фергюсон скончалась вчера утром, 5 октября, в Чешире в возрасте 84 лет. Они с Алексом Фергюсоном женаты с 1966 года.

«Мы глубоко опечалены вчерашним уходом из жизни леди Кэти Фергюсон, у которой остались муж, три сына, две сестры, 12 внуков и один правнук. Семья просит об уединении в это время», — приводится текст заявления семьи Фергюсон.

Кэти впервые встретила сэра Алекса в 1964 году, когда ему было 23 года, и вскоре после этого, в 1966 году, они поженились. У пары трое сыновей — Марк, 1968 года рождения, и футбольные менеджеры-близнецы Даррен и Джейсон, 1972 года рождения, — и 12 внуков.