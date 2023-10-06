Матч-центр Новости Чемп.Турниры Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Урал —Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Атлетик» Б разгромил «Альмерию» в матче 9-го тура Примеры

«Атлетик» Б разгромил «Альмерию» в матче 9-го тура Примеры
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 9-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Атлетик» Бильбао и «Альмерия». Команды играли на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виктором Гарсия Вердурой. «Атлетик» одержал победу со счётом 3:0.

На 10-й минуте счёт открыл нападающий «Атлетика» Горка Гурусета с передачи Юри Берчиче.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

На 63-й минуте преимущество хозяев упрочил полузащитник Дани Гарсия. Ему ассистировал Оскар де Маркос.

Победную точку на 81-й минуте поставил полузащитник Ойан Сансет — 3:0.

«Атлетик» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков после девяти матчей. «Альмерия» находится на 20-й строчке, заработав три очка. Лидирует мадридский «Реал» (21).

Испания - Примера . 9-й тур
06 октября 2023, пятница. 22:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
3 : 0
Альмерия
Альмерия
1:0 Гурусета – 10'     2:0 Гарсия – 63'     3:0 Сансет – 81'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android