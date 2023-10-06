«Атлетик» Б разгромил «Альмерию» в матче 9-го тура Примеры

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Завершился матч 9-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Атлетик» Бильбао и «Альмерия». Команды играли на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виктором Гарсия Вердурой. «Атлетик» одержал победу со счётом 3:0.

На 10-й минуте счёт открыл нападающий «Атлетика» Горка Гурусета с передачи Юри Берчиче.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

На 63-й минуте преимущество хозяев упрочил полузащитник Дани Гарсия. Ему ассистировал Оскар де Маркос.

Победную точку на 81-й минуте поставил полузащитник Ойан Сансет — 3:0.

«Атлетик» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков после девяти матчей. «Альмерия» находится на 20-й строчке, заработав три очка. Лидирует мадридский «Реал» (21).