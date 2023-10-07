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Дэвид ​Бекхэм назвал отличительное качество Лионеля Месси

Дэвид ​Бекхэм назвал отличительное качество Лионеля Месси
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Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм высказался об игровых качествах аргентинского нападающего американской команды Лионеля Месси.

«Мы все выросли в эпоху, когда нужно много бегать, нужно догонять соперника. А сейчас посмотрите на Месси. Он умён, его мозг работает иначе. Он видит то, чего другие футболисты не видят даже через пять минут. Потрясающе наблюдать за ним. Он выиграл чемпионат мира в прошлом году, но после этого он так же голоден, как в юношестве», — приводит слова Бекхэма Goal со ссылкой на подкаст The Overlap.

Лионель Месси перешёл в «Интер Майами» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до декабря 2025 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 11 голов и пять результативных передач.

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